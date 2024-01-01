Омолоко.ру – официальный интернет-магазин компании «Чистая линия»

Компания-производитель «Чистая Линия» дорожит добрыми традициями и высоким качеством своей продукции.

Продукция производится из самого лучшего натурального сырья, вырабатывается на высокотехнологичном оборудовании, контролируется в собственной лаборатории, и в ряде других независимых лабораториях.

Здесь можно найти продукцию высокого качества и получить доставку прямо с фабрики. Компания выпускает множество видов мороженого, молочную продукцию с коротким сроком хранения, а также сладости – шоколад, мармелад, драже. Помимо молочных продуктов, в продаже есть каши, чаи, сладкие подарочные наборы.

Расходы на покупку можно сократить, если использовать наши акции и промокоды для продукции «Чистая линия» на сайте Омолоко.ру. В результате ты можешь получить больше качественной продукции за те же деньги. Найти коды для магазина продуктов «Омолоко» можно здесь.

Подробнее об «Омолоко» и компании «Чистая линия»

Интернет-магазин «Омолоко» работает с 2016 года, находится непосредственно на фабрике компании «Чистая Линия» и доставляет продукцию по Москве и всей Московской области прямо с завода.

Мороженое – любимое лакомство и детей и взрослых, воздушное лакомство, которое перенесет в детство и подарит приятные моменты. Свежее молоко, натуральные сливки, только качественные ингредиенты и любовь к своему делу – секрет эталонного вкуса пломбира Чистая Линия.

В интернет-магазине «Омолоко» большой выбор мороженого и нет причин для беспокойства в его качестве. Чистая Линия привезет мороженое с доставкой прямо с производства, сохраняя его фабричное качество, свежим и замороженным. Это отличный и неожиданный подарок к Новому году или Дню Рождения. Это лакомство можно хранить в холодильнике, и тогда оно будет всегда под рукой: приятной неожиданностью к приходу гостей или сладким шариком, добавленным к утреннему кофе.

Молочная продукция – это предмет особой гордости. Компания «Чистая Линия» очень бережно и с большой любовью относится к ее производству. Молочная продукция тут не только полезная, но и вкусная и самая свежая. Ночью делают, а утром доставляют!

Имеет короткие сроки хранения, минимальная термическая обработка! Молочные продукты проходят минимально возможную, щадящую термическую обработку. Их намеренно не подвергают стерилизации, позволяя продуктам оставаться живыми, сохранить как можно больше полезных веществ. Сроки хранения большинства базовых молочных продуктов (молоко, кефир, йогурт, творог) – 72 часа.

Молочные продукты проходят минимально возможную, щадящую термическую обработку. Их намеренно не подвергают стерилизации, позволяя продуктам оставаться живыми, сохранить как можно больше полезных веществ. Сроки хранения большинства базовых молочных продуктов (молоко, кефир, йогурт, творог) – 72 часа. Ничего лишнего в составе! Чистая Линия не добавляет в свою молочную продукцию ни стабилизаторы, ни консерванты, так как при коротких сроках хранения нет такой задачи, как сохранить продукт как можно дольше.

Чистая Линия не добавляет в свою молочную продукцию ни стабилизаторы, ни консерванты, так как при коротких сроках хранения нет такой задачи, как сохранить продукт как можно дольше. Действительно только из молока! Покупая молочную продукцию Чистой Линии, ты можешь быть уверен, что употребляешь качественные натуральные продукты без вкусовых добавок, растительных жиров и консервантов.

Покупая молочную продукцию Чистой Линии, ты можешь быть уверен, что употребляешь качественные натуральные продукты без вкусовых добавок, растительных жиров и консервантов. Доставка без посредников! Омолоко доставляет самые свежие продукты прямо с фабрики напрямую, исключая возможность их неправильного температурного хранения на прилавках магазина.

Омолоко доставляет самые свежие продукты прямо с фабрики напрямую, исключая возможность их неправильного температурного хранения на прилавках магазина. Мимо полок к вам на стол! Теперь не надо переплачивать магазину за аренду и полки, в интернет-магазине Омолоко минимальная стоимость от производителя.

Теперь не надо переплачивать магазину за аренду и полки, в интернет-магазине Омолоко минимальная стоимость от производителя. Это удобно! Доставка осуществляется на следующий день после размещения заказа или в любой другой удобный для покупателя день.

Доставка осуществляется на следующий день после размещения заказа или в любой другой удобный для покупателя день. Только в официальном интернет-магазине! Молочная продукция не продается в торговых точках. Она производится на фабрике в ограниченном количестве под заказ только для продаж через интернет-магазин. Фабрика заботится о том, чтобы ее продукция попадала в дом к покупателям самым коротким путём.

Акции и системы скидок

Покупая товары в магазине «Омолоко», можно значительно сэкономить. Компания проводит целый комплекс акций и предоставляет инструменты, позволяющие сократить расходы. Клиенту доступны:

Скидочная карта «Омолоко». Она позволяет получать скидку на продукцию в размере от 10% до 30%. Размер скидки зависит от активности покупателя.

Размер скидки бывает 3 уровней, которые меняются в зависимости от объема покупок, совершаемых покупателем. Карту можно купить за фиксированную сумму или получить бесплатно за покупки. Причем компания обращает внимание как на общую сумму затрат, так и на количество купленных товаров.

Пользователь должен заполнить личные данные и подтвердить их. Если действие не будет совершено, воспользоваться скидочной картой не удастся.

Реферальная программа. Участие в ней позволяет не только покупать любимые продукты, но и получать доход, советуя друзьям и знакомым попробовать то, что нравится самому. Для этого создается индивидуальный промокод, который нужно указать при создании заказа. Система готова предоставить скидку в размере 10% всем новым клиентам, сделавшим заказ в рамках реферальной программы.

Пользователь, который привлек покупателей, получает вознаграждение, размер которого составляет 10% от суммы каждого заказа на сайте. Если ты имеешь большую аудиторию в соц. сетях или просто в общении, то тебе обязательно удастся сформировать приятный пассивный доход. Дополнительно предусмотрены вознаграждения.

Бесплатная доставка. Доставка по Москве и всей Московской области бесплатная при заказе от 2000 руб.

В интернет-магазине «Омолоко» также можно приобрести сертификаты. Они станут хорошим подарком на любой праздник. Сертификаты можно заказать как электронные, так и красочные бумажные с доставкой на сумму от 1 до 10 тысяч рублей. Ваши знакомые друзья или родственники обязательно оценят такой подарок, каждый сможет выбрать сладости на свой вкус или порадовать себя свежей молочной продукцией. Активация подарочного сертификата на omoloko.ru возможна в течение всего срока его действия. Уточнить период можно в процессе оформления.

Используй сразу несколько способов, описанных нами выше, чтобы экономить на покупках на официальном сайте «Чистая линия» Омолоко.ру. В результате расходы значительно сократятся.

Промокоды для «Омолоко»

Существует дополнительный способ снизить затраты на покупки – использовать промокоды «Омолоко». Компания присылает еженедельную рассылку пользователям сайта. Таким образом система привлекает новых покупателей и поощряет постоянных клиентов. Информацию размещают также на сторонних независимых ресурсах.

Например, ты можешь подобрать подходящий промокод для Омолоко.ру на сайте promokodus.com. Здесь удастся найти актуальные купоны, активация которых позволит:

получить дополнительный подарок к покупке бесплатно;

снизить цену на продукты;

получить скидку в процессе заказа клубной карты;

воспользоваться бесплатной доставкой, даже если продукты на требуемую для участия в стандартной акции сумму не набраны;

получить подарочный сертификат.

Среди самых востребованных предложений сейчас следующие:

Список промокодов для «Чистой линии» и «Омолоко» еженедельно пополняется. Следить за изменениями можно на сайте promokodus.com. Для этого чаще посещай ресурс и знакомься с интересующей информацией.

Правила применения

Чтобы получить скидку в интернет-магазине «Омолоко» с помощью промокода, нужно выполнить правила их применения:

Промокод должен быть действующим. Период, в течение которого можно активировать купон, ограничен. Если срок завершился, акция считается оконченной, и система не примет код.

Чтобы не столкнуться со сложностями, всегда следи за сроками. Информация о них обычно публикуется на сайте, который занимается распространением купонов. Однако на страницах promokodus.com нет таймера с обратным отсчетом. Мы сами следим за тем, чтобы промокоды для «Омолоко». Продолжали оставаться актуальными. Когда срок действия купона завершается, он исчезает с сайта.

Необходимо обращать внимание, на что именно действует промокод. Часто он распространяется только на конкретный товар или на 1 категорию продукции. Получить скидку на покупки, которые в нее не попадают, не удастся.

Часто он распространяется только на конкретный товар или на 1 категорию продукции. Получить скидку на покупки, которые в нее не попадают, не удастся. Учитывай допустимое количество использований купонов. Они могут быть одноразовыми или многоразовыми. Обычно информация об этом указана в описании промокода.

Они могут быть одноразовыми или многоразовыми. Обычно информация об этом указана в описании промокода. Указывать информацию необходимо правильно. Если ты допустишь ошибку, система не примет код. По этой причине лучше копировать, а не переписывать промокоды вручную.

Как использовать?

Активировать промокоды в интернет-магазине omoloko.ru просто:

Изучи каталог «Омолоко» и добавь понравившиеся продукты в корзину. Зайди на сайт promokodus.com и скопируй промокод. Вернись на сайт omoloko.ru «Чистой линии» и продолжи процедуру оформления. Введи ранее скопированный код в соответствующий пункт онлайн-формы в корзине. Нажми кнопку «применить». Система применит его или высветится подсказка.

Перед оформлением заказа нужно авторизоваться в личном кабинете сайта Омолоко. Таким образом ты сможешь отслеживать покупки и получить бесплатную скидочную карту после того, как выполнишь условия акции.

Что делать, если активировать промокод не удается?

В этом случае важно проанализировать ситуацию и понять причины, из-за которых активировать купон не удается. Они могут быть следующими:

Срок действия акции завершился. Интернет-магазин omoloko.ru ограничивает период, в течение которого можно активировать промокод. Если он завершился, система больше не примет купон. В этом случае необходимо подобрать другой код.

Интернет-магазин omoloko.ru ограничивает период, в течение которого можно активировать промокод. Если он завершился, система больше не примет купон. В этом случае необходимо подобрать другой код. Пользователь уже активировал промокод на сайте omoloko.ru. Система не станет принимать его, если комбинация одноразовая. Для многоразовых кодов такое ограничение отсутствует.

Система не станет принимать его, если комбинация одноразовая. Для многоразовых кодов такое ограничение отсутствует. Промокод указан с ошибкой. Когда ты пытаешься активировать его на omoloko.ru, проявляй внимательность. Важно не только корректно указать все символы, но и принимать во внимание регистр их написания. Любая ошибка способна стать основанием для отказа в активации.

Когда ты пытаешься активировать его на omoloko.ru, проявляй внимательность. Важно не только корректно указать все символы, но и принимать во внимание регистр их написания. Любая ошибка способна стать основанием для отказа в активации. Возникли внутренние проблемы на сайте. Если ты вводишь корректный действующий промокод, но система все равно не принимает его, напиши в службу поддержки. Операторы ответят, в чем причина, а сообщат, какие действия необходимо предпринять.

Таким образом, покупка с помощью промокодов через сайт или приложение «Омолоко» позволяет значительно сократить расходы. Главное не забывать активировать купоны и использовать только актуальные комбинации букв и цифр. На нашем сайте ты найдешь действующие промокоды на скидку или доставку «Омолоко».

Мы обновляем список, вносим в него информацию об актуальных акциях. В результате ты можешь не тратить время на поиск подходящего кода, а сразу скопировать и использовать его. Активируя купоны с сайта promokodus.com, ты значительно сократишь расходы на покупки.