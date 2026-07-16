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ВкусВилл: как покупать выгодно — карта лояльности, ВкусБэк, промокоды и скидки до 40%

Павловская Екатерина
Павловская Екатерина
Эксперт по умному шопингу
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ВкусВилл часто воспринимают как дорогой магазин — и это распространённое заблуждение среди тех, кто ни разу не пользовался его программой лояльности. На деле система скидок здесь устроена иначе, чем в большинстве сетей: бонусы не сгорают, уценённые товары продаются честно с объяснением причины, а персональные скидки — реальные, не нарисованные поверх завышенной цены. Разбираем, как из этого извлечь максимум.

ВкусВилл: как покупать выгодно — карта лояльности, ВкусБэк, промокоды и скидки до 40%

Коротко о главном

  • Карта лояльности «Давай дружить» оформляется бесплатно за минуту в приложении — без неё большинство скидок недоступны
  • Каждый день держателям карты доступны 6 персональных скидок до 20% — активируются вручную в приложении и сгорают в полночь
  • «Любимый продукт» — постоянная скидка 20% на один выбранный товар, меняется раз в 30 дней
  • ВкусБэк даёт кешбэк 3–10% бонусами на 6 категорий по итогам оценок за прошлый месяц
  • Бонусы не сгорают и оплачивают до 100% любой покупки — 1 бонус равен 1 рублю
  • Уценённые товары со скидкой от 40% — продукты с дефектом упаковки или с истекающим сроком, не просрочка

Карта лояльности и с чего начать

Почти все механики экономии во ВкусВилле работают только с картой лояльности «Давай дружить». Оформить её можно тремя способами: через приложение по номеру телефона — быстрее всего, на сайте vkusvill.ru или на кассе в магазине. К одному номеру привязывается одна карта. После регистрации сразу приходят 100 приветственных бонусов на первый онлайн-заказ, а если добавить в профиль данные ребёнка — ещё 50 бонусов плюс 100 в его день рождения.

Карта работает и офлайн, и онлайн: в магазине достаточно назвать номер телефона на кассе, в приложении она подтягивается автоматически при авторизации. Физическую карту получать не нужно.

Шесть скидок в день и «Любимый продукт»

Каждый день в личном кабинете появляются шесть персональных скидок до 20% на разные товары — у каждого покупателя они свои, формируются на основе истории покупок. Активировать их нужно вручную в разделе «Мои скидки» — в полночь они обновляются и неактивированные сгорают. Скидки работают и в магазине, и в онлайн-заказе в течение суток после активации.

ВкусВилл: как покупать выгодно — карта лояльности, ВкусБэк, промокоды и скидки до 40%

«Любимый продукт» работает иначе: один раз выбираете товар из каталога — и 20% скидка на него применяется автоматически при каждой покупке. Менять выбор можно раз в 30 дней. Логика простая: берёте творог за 280 рублей каждую неделю — экономия 56 рублей за покупку, больше 2 000 рублей за год только на одном товаре. Выбрать: «Моя карта» → «Любимый продукт».

ВкусБэк: кешбэк за оценки товаров

ВкусБэк — ежемесячная акция с кешбэком 3–10% бонусами на шесть категорий. Принцип двухмесячный: в первом месяце покупаете разные товары с картой и ставите им оценки в приложении — чем активнее, тем выше процент. Во втором месяце получаете начисленный кешбэк на те же категории и параллельно формируете ставку на следующий месяц. Бонусы начисляются в течение суток после покупки и суммируются с другими скидками и промокодами.

Чем разнообразнее корзина — тем выше процент по ВкусБэку. Если каждый месяц покупать одно и то же, алгоритм ставит минимальный процент. Но стоит начать пробовать новые категории и ставить оценки — кешбэк быстро вырастает до 7–10%. Я советую заходить в приложение сразу после доставки и оценивать каждую позицию: это занимает две минуты и напрямую влияет на выгоду в следующем месяце.

Катя Павловская, эксперт по умному шопингу

Промокоды: где брать и как применять

Промокоды во ВкусВилле бывают нескольких видов. Самый щедрый — на первый онлайн-заказ: скидка 250 рублей при заказе от 1 250 рублей. Для постоянных покупателей промокоды приходят в push-уведомлениях и на email, а также лежат в разделе «Мои купоны» в личном кабинете. Ко дню рождения — автоматически 300 бонусов или купон на скидку, если дата указана в профиле хотя бы за 31 день до праздника и в предыдущие 10 дней были покупки на 1 000 рублей.

Применить промокод можно только в онлайн-заказе: добавьте товары в корзину, откройте раздел «Купоны и промокоды» и введите код. Скидка распределяется пропорционально между товарами в корзине. Ограничение: промокоды не работают на товары партнёров — аптеки, рестораны, цветы, зоотовары — и не учитывают стоимость экспресс-доставки при расчёте минимальной суммы заказа. Актуальные коды собраны на странице промокодов ВкусВилл.

У ВкусВилла есть и реферальная программа: поделитесь своим кодом с другом, который ещё не делал онлайн-заказ, — он получит 250 рублей на первую покупку, вы — 10% от его заказов в течение 90 дней.

Жёлтые ценники, уценка и «Больше — выгоднее»

Жёлтый ценник означает постоянно сниженную цену для держателей карты лояльности — не акция «только сегодня», а фиксированный дисконт на конкретный товар. Акция «Больше — выгоднее» работает без карты: берёте два и более одинаковых товара в одном заказе — получаете скидку на каждую единицу сверх первой. Удобно для воды, йогуртов в упаковках, круп.

Уценённые товары — отдельная категория, которую многие обходят стороной без оснований. ВкусВилл продаёт два типа таких позиций: с внешними дефектами упаковки (помятая банка, царапина — качество продукта не нарушено) и «Скоро исчезнет» — за 1–2 дня до конца срока реализации или при выводе из ассортимента. Скидка в обоих случаях от 40%. Найти в приложении: «Акции» → «Уценка» или «Скоро исчезнет». Уценка суммируется с другими акциями — если товар попал в категорию ВкусБэка, кешбэк начислится и на него.

Инструмент Размер скидки Нужна карта Суммируется
6 персональных скидок до 20% на 6 товаров Да Да
Любимый продукт 20% на 1 товар Да Да
ВкусБэк 3–10% бонусами Да Да
Жёлтые ценники до 20% Да Да
Промокод / купон фиксированная сумма или % Да Да
Уценённые товары от 40% Нет Да

ВкусВилл: как покупать выгодно — карта лояльности, ВкусБэк, промокоды и скидки до 40%


Бонусы: как копить и тратить

Бонусы ВкусВилла не сгорают — это принципиальное отличие от большинства программ лояльности. Копить можно годами, и они никуда не денутся. Тратить — на оплату до 100% стоимости любой покупки в магазине или онлайн. Откуда берутся: из ВкусБэка, за выполнение заданий в разделе «Достижения» в приложении, в день рождения и в разовых акциях «Кешбэк» через push-уведомления. Баланс и история начислений: «Моя карта» → «Бонусы».

Доставка: форматы и как получить бесплатно

ВкусВилл предлагает три формата: экспресс за 30–90 минут из ближайшего склада, доставку в выбранный временной слот и бесплатный самовывоз из магазина. Бесплатная доставка при заказе в слот открывается при достижении порога суммы — он зависит от города и видна в корзине прямо при оформлении. Если немного не хватает до порога, выгоднее добрать из раздела уценки, чем платить за доставку отдельно.

Формат Скорость Стоимость
Экспресс 30–90 минут платная
В слот в выбранный день бесплатно от порога суммы
Самовывоз через ~2 часа бесплатно

ВкусМил: готовые рационы из экосистемы ВкусВилла

ВкусМил — отдельный сервис внутри экосистемы ВкусВилла: готовые сбалансированные рационы на день, три дня или неделю. Меню составляют диетологи, блюда производятся на фабриках ВкусВилла без консервантов и усилителей вкуса. Форматы — похудение, поддержание веса, спортивное питание. Контейнеры приходят охлаждёнными и рассчитаны на разогрев в микроволновке. Промокоды на первый заказ ВкусМил работают отдельно от акций ВкусВилла — актуальные предложения на странице промокодов ВкусМил.

ВкусМил хорошо работает как дополнение к обычным покупкам во ВкусВилле — особенно в периоды, когда нет времени готовить. Я советую начать с трёхдневного рациона, чтобы понять формат: порции сытные, состав понятный, и не нужно думать о балансе белков и углеводов. Первый заказ удобнее брать по промокоду — так можно попробовать без полной оплаты.

Катя Павловская, эксперт по умному шопингу

ВкусВилл: как покупать выгодно — карта лояльности, ВкусБэк, промокоды и скидки до 40%

FAQ

Как оформить карту лояльности ВкусВилл?

Скачайте приложение ВкусВилл, укажите номер телефона и подтвердите его кодом из SMS — карта создаётся мгновенно. Альтернатива: сайт vkusvill.ru или кассир в магазине.

Как активировать 6 персональных скидок?

Откройте приложение или сайт, перейдите в раздел «Мои скидки» и активируйте нужные позиции. Скидки обновляются каждый день в полночь — неактивированные сгорают.

Как работает «Любимый продукт»?

Выберите товар из каталога в разделе «Любимый продукт» — скидка 20% будет применяться автоматически при каждой покупке. Менять выбор можно раз в 30 дней.

Сгорают ли бонусы ВкусВилл?

Нет, бонусы ВкусВилла бессрочные — хранятся на карте без ограничений по времени.

Можно ли оплатить бонусами весь заказ?

Да, бонусы позволяют оплатить до 100% стоимости любой покупки — как в магазине, так и онлайн. 1 бонус равен 1 рублю.

Что такое ВкусБэк и как его получить?

ВкусБэк — ежемесячный кешбэк 3–10% бонусами на 6 категорий. Покупайте разные товары с картой и ставьте им оценки в приложении — в следующем месяце получите кешбэк на выбранные категории.

Что такое уценённые товары во ВкусВилле?

Продукты со скидкой от 40% — с дефектом упаковки или с истекающим сроком реализации. Качество продукта не нарушено. Найти: «Акции» → «Уценка» или «Скоро исчезнет» в приложении.

Как применить промокод ВкусВилл?

Промокоды работают только в онлайн-заказах. Добавьте товары в корзину, откройте раздел «Купоны и промокоды», введите код и нажмите «Применить». В офлайн-магазинах промокоды не действуют.

Суммируются ли скидки между собой?

Да. Жёлтый ценник, «Любимый продукт», купон и кешбэк ВкусБэк применяются к одному заказу одновременно. Исключение — товары партнёров (аптеки, рестораны, цветы, зоотовары): промокоды и купоны на них не распространяются.

Чем ВкусМил отличается от ВкусВилла?

ВкусВилл — продуктовый магазин с доставкой. ВкусМил — отдельный сервис готовых рационов питания: завтрак, обед и ужин в контейнерах под конкретную цель. Заказываются и оплачиваются раздельно, промокоды тоже свои.

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