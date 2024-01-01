Закрываем форточку, откладываем зачетку и начинаем готовиться к лекции по экономии от Promokodus (конспектировать – по желанию, применять на практике – обязательно). Сегодня мы научим тебя пользоваться студенческим билетом так, чтобы жить в кайф на стипендию, и расскажем все о выгодных преимуществах твоего статуса, с которыми тебе будут любые горы по колено!

Кто может рассчитывать на льготы

Стать счастливым обладателем различных льгот может каждый, кто получает среднее профессиональное или высшее образование. Однако не все так просто: первое – необходимо учиться в заведении с государственной аккредитацией, второе – обучаться на этом образовательном уровне впервые.

Если у тебя большие планы на образование, и второе высшее туда входит, то спешим тебя огорчить. К сожалению, в таком случае льготы не предусмотрены. Единственное исключение – налоговый вычет на обучение. Здесь не нужно соблюдать условия выше, но у заведения обязательно должна быть лицензия на ведение образовательной деятельности.

Льготы, которые может получить студент

А сейчас просыпаемся, бодримся очередной чашкой кофе и внимательно запоминаем все, что мы расскажем! Становись самым продвинутым студентом в экономии, внеся в свой финансовый план следующие моменты:

Городской транспорт

О проезде зайцем можно забыть! Ты можешь покорять метро, автобусы, троллейбусы и трамваи по демократичной цене, приобретя в кассе студенческий проездной.

Полеты на самолете

Авиакомпании предлагают субсидированные авиабилеты в Крым, Калининград и на Дальний Восток для молодежи до 23 лет. Пассажир оплачивает билет лишь частично, так как основную стоимость поездки компенсирует государство. Таким образом, во время путешествий ты можешь сэкономить до 80% стоимости билета.

Отсрочка от армии

Сейчас всем молодым людям срочно придвинуться к экранам! Переходи на новую образовательную ступень сразу после школы, грызи гранит науки и получай отсрочку от службы в армии на ближайшие несколько лет. Для этого тебе необходимо всего лишь поступить в учебное заведение и предоставить в военкомат справку с места учебы, которая будет действовать до первого отчисления за неуспеваемость.

Культурный досуг

В России при посещении музеев студентам предоставляются различные льготы – от скидки на билет до бесплатного прохода. Подробную информацию о льготах, акциях, в том числе о днях бесплатных посещений, можно найти на официальных сайтах арт-площадок. Аналогичным образом действуют театры. Как правило, вход у них свободный для студентов в том случае, если в зале остались пустые места. Однако билеты всегда можно приобрести за символическую сумму. А для истинных ценителей есть даже целые абонементы!

Пушкинская карта

«Пушкинская карта» – это проект, который позволяет молодым людям бесплатно посещать участвующие в программе театры, кинотеатры, музеи, выставки, филармонии и другие учреждения культуры за счет средств федерального бюджета.

Участвовать могут молодые люди от 14 до 22 лет включительно. Деньги на покупку билетов поступают на карту «Мир», номинал которой в 2024 году – 5000 ₽, до 2000 ₽ из которых можно потратить на билеты в кино.

Кофейни

Все мы знаем, что любимый напиток студентов – это, конечно же, кофе, без которого не проходит ни одна бессонная ночь за учебниками. Городские кофейни ценят своих молодых клиентов и зачастую предлагают им неплохие скидки. Например, в знаменитых булочных Ф. Вольчека за час до закрытия заведения ты можешь приобрести любую выпечку на 33% дешевле.

Промокоды и скидки студентам

Если полностью сложить пазл из всех предложений выше, то ежедневная студенческая рутина оказывается и не такой затратной! Но мы решили добавить вишенку на торте и увеличить твою экономию в двойном размере! Как? А вот это ты сейчас и узнаешь:

Скидки на проезд студентам от РЖД

По студенческой карте молодым людям, обучающимся на очном отделении в учебных учреждениях высшего и среднего профессионального образования, предоставляется скидка 25% на проезд в купейных вагонах и вагонах с местами для сидения в скоростных поездах, курсирующих внутри страны.

Также проект «РЖД Бонус» позволяет за поездки получать и накапливать баллы, которые затем можно тратить на покупку билетов.

Выгодные походы в кино с Синема Стар

Если ты заядлый киноман и не представляешь свой вечер без попкорна под хороший фильм, то это предложение однозначно для тебя! В сети кинотеатров Синема Стар для студентов действует скидка 50% с понедельника по среду с 10:00 до 17:00 при предъявлении студенческого билета.

Пятерочка Доставка с заботой о питании и кошельке

Все мы знаем о том, чем и как питаются студенты, поэтому спешим «накормить» тебя свежей порцией промокодов в Пятерочку, с которыми твоя продуктовая корзина станет гораздо дешевле, а питание – полезнее и сбалансированнее.

Доступный второй язык со Skyeng

Продвигайся в своем изучении английского дальше с экономией! У нас на сайте представлено большое количество акций, с которыми курсы тебе обойдутся в 0 рублей.

Студворк – гарантия твоей спокойной сессии

Главная головная боль всех студентов – сдача сессии… Нервные клетки тратятся со скоростью света, бессонные ночи увеличиваются в геометрической прогрессии, а приметы исполняются одна за одной. Хочешь этого избежать на предстоящих экзаменах? Тогда знакомься со Студворк и скидкой 10% на первый заказ.

Быть студентом, оказывается, выгодно! Но быть нашим активным пользователем – еще выгоднее, поэтому нажимай сюда и продолжай изучать мир экономии вместе с нами!