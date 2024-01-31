Хотите сделать ребенку приятный сюрприз? Закажите именное новогоднее поздравление и получите скидку по промокоду «ВидеоПодарок 24»! Вам нужно заполнить небольшую анкету, загрузить фотографии малыша и указать дополнительные пожелания. Дед Мороз похвалит детей за достижения и заслуги, даст ценные и добрые напутствия. Кроме того, у вас есть возможность заказать шуточный видеоподарок для друга или рабочего коллектива. После оформления и оплаты заявки вы получите готовый ролик на электронную почту. Предлагаем сэкономить на креативном праздничном поздравлении! Внизу этой страницы мы разместили промокоды и купоны на скидку «Видео Подарок» («ВидеоПодарок24.ру») за январь - февраль 2024 года в Киргизии. Помните, что их надо использовать в течение определенного периода. Активировать код необходимо в специальном поле при подтверждении заказа.

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