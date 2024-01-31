Zombie War – увлекательная мобильная игра в жанре зомби-апокалипсиса. Тебя ждут сражения с полчищами кровожадных существ! Объединяйся в команду с другими выжившими героями, создавай мощное оружие и строй надежное убежище, чтобы защитить остатки цивилизации от постоянных атак жестоких ходячих мертвецов! Выполняй задания, собирай драгоценности и трать их на обновление арсенала! Разработчики предусмотрели разнообразный инвентарь, множество персонажей с уникальными характеристиками и ежедневные розыгрыши призов. Специальные предложения помогают получать приятные преимущества для быстрой и безоговорочной победы над противником. Обрати внимание на список действующих акций, опубликованный на нашем сайте! В нем собраны промокоды и подарочные коды Zombie War («Зомби Вар») за январь - февраль 2024 года в Киргизии. Ищи на странице лучшие варианты, применяй их и активируй ценные бонусы!

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