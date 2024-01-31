Любишь головоломки? Воспользуйся бонус-кодами Puzzles & Survival и прими участие в виртуальных сражениях с зомби! Тебе предстоит разработать стратегию и решить множество сложных задач, чтобы уничтожить многочисленных противников. Разгадывай тайны, строй надежное убежище и защищай тех, кто выжил после апокалипсиса! Мобильное приложение сочетает в себе уникальную комбинацию нескольких жанров. Ты сможешь создавать современное мощное оружие и нанимать героев, чтобы укрепить военную и экономическую мощь. Спастись в опасном мире тебе помогут преданные союзники! Мы собрали для тебя перечень выгодных предложений от разработчика. На этой странице ты найдешь подарочные коды (codes) и промокоды для игры Puzzles & Survival за январь - февраль 2024 года в Киргизии. Выбирай подходящие акции и активируй их, чтобы получать разнообразные бонусы!

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