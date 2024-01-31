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Акции и промокоды Farfetch в Киргизии

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Отзывы покупателей

Отличный магазин! Можно заказывать.

  • Ибрагим
  • 04.02.2018

О магазине слышала только положительные отзывы. Я не очень люблю интернет магазины, особенно не нравится оплата до получения. Но друзья уговорили попробовать, несколько нарядов мне очень приглянулись и с большой скидкой! Доставка оказалась быстрой. К сожалению, не все вещи мне подошли. Но процедура возврата оказалась не сложной: приехал курьер, забрал посылку и примерно через неделю деньги поступили на счет. По качеству я всеми покупками довольна!

  • Екатерина
  • 28.07.2017

вот сегодня получила свой заказ сумочку за 21тыс с копейками , в фирменных вещах разбираюсь, а то что пришло настоящая подделка я в шоке, хорошо что принимают возврат но очень плохо что огромное количество отзывов о том что после возврата товара деньги не возвращают, и чем докажешь что отправил товар обратно курьер никаких док-тов не дает и отметок не ставит.

  • ЛАЭССА
  • 27.06.2017

Уже и не сосчитать сколько раз покупала одежды и обуви в этом магазине! Заказы всегда шли быстро, максимум 1 неделя, вещи всегда аккуратно сложены и хорошего качества, цвет абсолютно соответствовал фото на сайте. Прочитала здесь отзыв о контактном московском телефоне в Фарфетч, якобы не дозваниваются, про себя могу сказать, что были моменты, когда мне необходимо было связаться с ними, особенно поначалу когда много не знала об условиях доставки и т п, так вот не было ни разу такого чтобы я не дозвонилась или даже долго ждала ответа. Кроме того, случалось так, раза три, что приходилось возвращать товар (когда впервые заказала туфли - велики оказались, теперь знаю какой заказывать, дважды платье - не понравилось как на мне), курьер ДЧЛ бесплатно забрал посылку, время и место вызова курьера можно самостоятельно назначать, отслеживать статус посылки можно легко, как возврат так и получение, деньги возвращали всегда наверно не больше недели, скорее раньше, точно не помню, но каких то переживаний на этот счет точно не было. Надеюсь, что и в дальнейшем все будет на том же высоком уровне!

  • КРИСТИНА
  • 15.11.2016

1. Нет бесплатного номера с круглосуточной работой операторов. Дан московский номер, который, как заявлено на сайте, работает по будням с 10:00 19:00. Но на самом деле, к ним и в это время не дозвониться - телефон не работает. Бывало, я дозванивалась, но это великая проблема. 2. 2 Раза покупала там сумки, оба раза приходили другого цвета. Кардинально другого. 3. Выбор хороший. Есть товары по очень выгодным ценам, но также замечала, что на некоторые товары цены выше, чем в магазинах своего города (СПБ). Но к ним не дозвониться, элементарно не работает номер (московский). Что делать, если возникли проблемы? Вроде, есть международный номер, но нужно хорошо владеть английским

  • Customer
  • 18.04.2016

Итак я - очень большой шопоголик, поэтому, конечно же, не могла пройти мимо возможности заполучить себе шмотку из какого-нибудь топового бутичка=)) фарфетч дает такую возможность, предоставляя нам широкий выбор товаров, некоторые правда не из последних коллекций, но даже этого хватит на любой взыскательный вкус. Также в фетче есть линейка одежды lab, где пр Заказать товар на сайте очень просто, как и разобраться с ним, оплачивается товар целиком, даже если вы выбрали вещи в разных магазинах. вещи мои пришли за 5 дней, то есть очень быстро, на мой взгляд. Оплатить можно картой или через paypal. Мой заказ был на большую сумму, так что мне еще и бесплатная доставка полагалась. В общем эксперимент мой удался, чему я очень рада=))

  • Happy girl
  • 21.11.2015
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