«Мой Логопед» – это возможность скорректировать речь ребенка эффективно онлайн. Платформа гарантирует результат в установленные сроки, иначе остаток лечения пройдет бесплатно. Можно не ограничиваться ближайшими специалистами и экономить время и средства. В компании работают опытные преподаватели со стажем от пяти лет, а методика изначально разработана под онлайн-режим двумя профессорами. Идет проверка произношения и связности, объема и качества словарного запаса, грамматического строя и многих других аспектов. После диагностики специалист спрогнозирует количество занятий для полной коррекции проблемы. На портале действуют сезонные акции, а также возможна оплата в рассрочку. Реши проблемы своего малыша и попутно развей у него память, речь, воображение, внимание, эмоциональный интеллект. Активируй промокоды на скидку «Мой Логопед» за январь - февраль 2024 года в Киргизии, чтобы получить приятное снижение цены на занятия.

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