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Акции и промокоды Ozon Travel в Киргизии

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Отзывы покупателей

Покупал авиабилеты по выгодным ценам. Поиск простой и удобный, вариантов много, с пересадками и побыстрее. Быстро оплатил, быстро прислали электронные билеты! Никаких проблем не возникло. За неделю напомнили, что скоро вылет и "пора паковать чемоданы". Улыбнуло!

  • Обломов
  • 13.12.2016

Несколько раз приходилось покупать через OZON.Travel авиабилеты. Не могу сказать что дешево, но в предложенном списке других интернет-магазинов OZON выглядел самым солидным и надежным с гарантированными билетами. Преимущество магазина – билеты здесь есть всегда! При оформлении билета долго снимаешь все галочки по умолчанию с платных услуг, иначе по невнимательности можно переплатить лишнего. Можно зарегистрироваться и накапливать копеечные бонусы, на мейл часто шлют хорошие предложения по билетам, брони гостиницы.

  • Анастасия
  • 18.10.2014
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