Бонус-коды и акции Star Stable в Киргизии

Отзывы покупателей

Игра просто круть,всем советую . Маша простокваша

Маша простокваша 12.09.2020

игра крутая очень креативная я очень обажаю ее советую всем!но есть один минус я до 5ур только дошла и надо в других ср ср ср везде,можно как бы типо убрать кое где ср?или по побольше бонус кодов на ск и ср,спасибо большое игра крутая даша

даша 02.04.2019

Игра супер,играю каждый день,оторваться не могу! Мне очень понравилась,рекомендую и другим поиграть,погрузиться в мир почти что полной реальности! Прохождение квестов,различных гонок,всё это супер! Единственный минус,как лично для меня это то,что когда ты только начинаешь развиваться то ты,доходишь до 5 уровня и всё,конец света! Без ср,играть такое ощущение,будто невозможно! Я с 5 уровнем дальше не продвигалась.Играла максимум 20-30 минут,но когда я купила LifeTime то,я стала играть часами! Даже не смотря на то что у некоторых нету ср то,всё равно круто,ты правда погружаешься в реалестичный мир,ухаживаешь за лошадьми! Ну этоже и всё равно круто!!! Игру рекомендую.В целом крутая! Даша

Даша 19.11.2018