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Бонус-коды и акции Star Stable в Киргизии

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Отзывы покупателей

Игра просто круть,всем советую .

  • Маша простокваша
  • 12.09.2020

игра крутая очень креативная я очень обажаю ее советую всем!но есть один минус я до 5ур только дошла и надо в других ср ср ср везде,можно как бы типо убрать кое где ср?или по побольше бонус кодов на ск и ср,спасибо большое игра крутая

  • даша
  • 02.04.2019

Игра супер,играю каждый день,оторваться не могу! Мне очень понравилась,рекомендую и другим поиграть,погрузиться в мир почти что полной реальности! Прохождение квестов,различных гонок,всё это супер! Единственный минус,как лично для меня это то,что когда ты только начинаешь развиваться то ты,доходишь до 5 уровня и всё,конец света! Без ср,играть такое ощущение,будто невозможно! Я с 5 уровнем дальше не продвигалась.Играла максимум 20-30 минут,но когда я купила LifeTime то,я стала играть часами! Даже не смотря на то что у некоторых нету ср то,всё равно круто,ты правда погружаешься в реалестичный мир,ухаживаешь за лошадьми! Ну этоже и всё равно круто!!! Игру рекомендую.В целом крутая!

  • Даша
  • 19.11.2018

Скажу скажу о плюсах. Игра прекрасная. Много увлекательных заданий в жанре фэнтези. Удобное управление. Много различных пород лошадей, которые прорисованы достаточно реалистично. Не плохая графика. Игра идет даже на слабых компьютерах, лишь бы OpenGL поддерживали( разработчики перестали поддерживать классический Direct X). Обновления разработчики выпускают каждую среду. Теперь перейдем к плохому. Минусы. К сожалению, без так называемого "доната" не обойтись. Да он есть в каждой онлайн игре, но в данном случае без вложения средств дальше 5 уровня вы не сдвинетесь. Игра для дальнейшего ее прохождения требует так называемой "подписки" за которую вы платите. Скажем так без подписки играть практически невозможно, просто становится скучно. Но в целом игра хорошая рекомендую.

  • Кристина
  • 01.06.2018
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