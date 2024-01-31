Мечтаешь стать дизайнером? Тогда это точно для тебя! Highrise – ролевая социальная игра с огромным простором для кастомизации одежды, внешнего вида своего аватара и апартаментов. Создай лучшую версию себя, общайся с единомышленниками и пробуй себя в новом! Участвуй в конкурсах и различных регулярных событиях, создавай свой дизайн и прославься в «Хай Райз». Ты можешь запустить абсолютно новый тренд с коллекциями одежды по эскизам, разработанным собственноручно, и зарабатывать на дальнейшие разработки. Получи огромный букет преимуществ с promo codes High Rise – просто активируй и радуйся путевке в мечту. Заводи друзей с людьми по всему миру, устраивай коллаборации, покажи себя! Приступай к свободному творчеству во вселенной, созданной специально для этого! Скорее используй коды и промокоды Highrise («Хайрайз») за январь - февраль 2024 года в Киргизии и покажи всем, какой ты крутой создатель предметов искусства, получив дополнительные привилегии.

Подробнее Скрыть