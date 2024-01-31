Ark of War – масштабная игра-стратегия для мобильных устройств. Из-за перенаселения планеты земляне осваивают космос и участвуют в вооруженных сражениях с другими цивилизациями. Тебе предстоит построить неприступный корабль, управлять им и собрать вокруг себя несокрушимый флот для противостояния федеральным бойцам. Ты сможешь менять внешний вид своего ковчега и повышать его мощность. Развязывай войны или договаривайся с соперниками, используя дипломатические методы! Подчиняй своему альянсу новые территории и общайся с другими участниками в онлайн-чате с опцией синхронного перевода! Разработчики регулярно радуют игроков различными акциями. На нашем сайте размещены актуальные подарочные бонус-коды и промокоды Ark of War («Арк оф вар») за январь - февраль 2024 года в Киргизии. Выбирай специальные предложения из списка, применяй их и пользуйся многочисленными преимуществами!

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