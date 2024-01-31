Gaijin – популярный разработчик и издатель игр. В фирменном интернет-магазине компании геймеры могут приобрести наборы с техникой и другими полезными вещами для Crossout, StarConflict, War Thunder и Cuisine Royale. Кроме того, на сайте продаются премиум-аккаунты на разные периоды. Для удобства клиентов покупку в онлайн-магазине можно оплатить любым современным способом. Спорные вопросы оперативно решают специалисты технической поддержки. Среди преимуществ магазина игроки отмечают регулярные акции и заманчивые спецпредложения. Планируете приобрести комплект предметов, но не желаете вкладывать в игру слишком большие суммы? Чтобы экономить на покупках, можно применять эксклюзивные коды Gaijin за январь - февраль 2024 года в Киргизии. Купоны дают вам право на получение скидки или бесплатных предметов. Воспользоваться ими могут только авторизованные пользователи.

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