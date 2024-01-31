Sulpak KG – это интернет-магазин с широким ассортиментом электроники и бытовой техники для жизни в Кыргызстане. Электронные книги и планшеты, компьютеры и смартфоны, холодильники и плиты, а также товары для детей, автотовары, спортинвентарь, текстиль, книги и многое другое ждет покупателей в каталоге. Разнообразные акционные предложения и распродажи помогают экономить и получать подарки. Оплачивать можно разными способами, даже в кредит или в рассрочку. Смотри классные обзоры на новинки в блоге и выбирай подходящее для себя. Доставка продукции осуществляется курьером в пределах города присутствия. Также возможен самовывоз из розничных магазинов сети. Приобретай качественные товары и дари друзьям и знакомым подарочные сертификаты по случаю – пусть тоже попробуют! Воспользуйся при оформлении нашими промокодами «Сулпак» (Sulpak KG) за январь - февраль 2024 года в Киргизии и получи выгодное снижение стоимости.

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