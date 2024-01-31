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Промокоды и акции Perfect World в Киргизии

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Отзывы покупателей

Играла в нее раньше, когда она только вышла, но потом бросила, поскольку на мой взгляд, она стала хуже. Преимущества игры: яркая и красочная, много классов, довольно простое управление, живое общение и взаимодействие с игроками, можно найти себе компанию или даже подружиться, приятная ненавязчивая озвучка. Недостатки игры относятся больше к печально известному геймерам mail.ru, а именно - убийство игры донатом. В пв деньги гребутся буквально за все, а особенно хорошо продаются стили и прочая "красочность". Без доната кач еще живет, но он медленный, так что убивая по 500 мобов и получая за это опыт в 0,0000001 процента, вы гарантированно будете качаться до седин. Квесты не делает почти никто, поскольку в них теперь отпал смысл - зачем, если донатный персонаж качается легко и без этого. Администрация довольно безразличная, в чате полно бессмысленной школоты и мата, множество мошенников, облапошивающих новичков во всех видах и за ними тоже никто не следит. Сюжет игры, лично мне, уже не понятен совершенно, это просто куча скомканных квестов, расположенных в той или иной локации. В общем мое мнение двойственно. Игра затягивает, особенно если вам не жаль тратить на нее свои деньги, но сейчас проект явно переживает не лучшие времена.

  • VitaLine
  • 19.09.2015
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