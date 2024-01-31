League of Angels: Legacy – новая многопользовательская игра. После непродолжительного затишья царству Богов угрожает опасность, и смелым Богиням предстоит защитить хрупкий мир от могущественных Титанов! Пробуди Ангелов, собери непобедимую команду и спаси виртуальную вселенную от вторжения темных сил! Принимай участие в сражениях, совершенствуй навыки своего персонажа и пополняй арсенал красивой экипировкой! Ты непременно оценишь захватывающие дух локации, приятное звуковое сопровождение и красочные спецэффекты. Не забудь о специальных предложениях, благодаря которым ты легко получишь различные игровые привилегии! Мы собрали для тебя все доступные акции! В списке на этой странице часто появляются очередные новинки. Изучай промокоды и коды (codes) League of Angels: Legacy за январь - февраль 2024 года в Киргизии, выбирай оптимальные варианты и активируй многочисленные бонусы!

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