Dodo Pizza – известная сеть быстрого питания в Киргизии, которая предоставляет вкуснейшую пиццу и различные начинки для нее, включая мясо, колбасу, сыр, овощи, грибы, а также острые и сладкие варианты наполнения. Их повара используют «живое» тесто, натуральную томатную пасту и качественную моцареллу, которая растягивается так же, как на фотографиях. Различные комбо по выгодным ценам! Можно добавить любой ингредиент, который ты любишь больше всего. Сеть пиццерий No1 предлагает настоящий праздник для гурманов. Кроме того, на сайте можно приобрести печеный картофель, куриные крылышки и роллы из тонких пшеничных лепешек, разнообразные салаты и десерты. Лакомься свежеприготовленными кулинарными шедеврами с минимальными затратами! На этой странице представлены действующие промокоды и купоны «Додо пицца» на январь - февраль 2024 года в Киргизии. Закажи сейчас и наслаждайся обедами со скидкой!

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