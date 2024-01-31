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Промокоды на скидку «Музторг» в Киргизии

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Покупала недавно микрофон shure sm58 - цена и качество отличное! В наличие много товаров! ждать ничего не нужно!

  • Елена
  • 13.12.2016

Плюсы: большой ассортимент, известные производители, качественный товар, хорошие менеджеры, всё объясняют, обратная связь Минусы: некомпетентная доставка. Заказывал тут гитару, хотел сделать самовывоз из одного магазина. В итоге привезли в другой, я удивился, и неудобно это было. Но после моего обращения администрация магазина всё разрулила, респект!

  • Арсен Ш.
  • 25.02.2015
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