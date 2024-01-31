Коды на скидку и акции War Thunder в Киргизии

Отзывы покупателей

Вар Тандер рулит .только самолёты и только месиво. Саня

Саня 08.02.2019

Я всегда за флот! Эта тема меня больше привлекает. Игра динамичная, донат мизерный, неаекватов по минимуму. Короче, все как надо. Саша

Саша 30.09.2018

Люблю самолеты и все, что с ними связано. До этого играл в основном в симуляторы полета, но сейчас захотелось немного дестроя. Ну как тут не написать отзыв: стрелялка классная, доволен на все 100%! Алексей

Алексей 23.09.2018