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Промокоды на скидку и акции Electronic Arts в Киргизии

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Отзывы покупателей

если сравнивать Origin со Steam, то первый более простой и удобный в использовании. Так как пользуюсь и тем и другим, мне есть с чем сравнивать. Хорошая платформа для игр без всяких наворотов, радует что есть скидки на игры, можно неплохо сэкономить. На некоторые игры цены все таки высокие, но не думаю что это большая проблема если сравнить все за и против. Купил уже много игр, играю с удовольствием, пока с проблемами не сталкивался.

  • revolt15
  • 17.04.2015

Удобный сайт! Все просто: заплатил деньги, скачал и играй в свое удовольствие! Игры все лицензионные, у меня за долгое время пользования этим интернет-магазином проблем пока не возникало. Есть функция автоматического обновления, облачное хранилище (что по мне дак оч удобно). Единственное что не нравиться дак это необходимость авторизации, но эт для многих мелочи. Через сайт Origin покупать оказалось гораздо дешевле, чем в магазине. Можно приглашать друзей в систему и играть с ними онлайн)

  • vadim21
  • 18.03.2015
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