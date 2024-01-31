Call of Dragons – это захватывающая ММО с красивой графикой, отзывчивым управлением и кроссплатформенностью. Попробуй жанр военного фэнтези, исследуй и захватывай новые территории с помощью волшебных юнитов. Скачивай на любое устройство, будь то смартфон, планшет или компьютер. Здесь есть как разнообразные союзники, так множество грозных монстров. Призывай в бой исполинов для сокрушения врагов, полностью контролируй битву на земле и на воздухе, будь свободен в действиях и задавай свои правила. Отстрой собственное королевство со столицей, фермами и полезными зданиями. Исцеляй войска в церкви бесплатно и бросай их в следующее сражение без опасений. Расширяй свои владения, тесни и побеждай соседей, расти в мощи и стань настоящим повелителем земель. Воспользуйся нашими подарочными кодами и промокодами (codes) Call of Dragons за январь - февраль 2024 года в Киргизии, забирай разные вкусные бонусы, получай преимущество и становись сильнее.

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