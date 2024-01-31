Промокоды и купоны Lingualeo в Киргизии

Отзывы покупателей

Сейчас пробую выучить английский язык при помощи LinguaLeo. У меня есть огромное желание, поэтому всё получается, хоть и сложно. Открыла промокод, чтобы получить скидку на премиум-доступ и реально получила ее! Теперь у меня больше возможностей на LinguaLeo, думаю, и процесс обучения пойдет быстрее. Вера

Вера 12.03.2019

Взялась всерьёз за изучение английского, когда решила отправиться путешествовать. Конечно, помимо занятий на Лингва Лео, надо ещё общаться с носителями языка, но здорово, что здесь всё в такой приятной, ненапряжной форме подаётся. Премиум-доступ купила со скидкой по промокоду и сразу получила массу доп. курсов и бонусов. Ксюша

Ксюша 02.02.2019

Это приложение – мой спаситель. Ребенок очень неохотно учил нудные правила английского. С Лингвалео мы подтянули язык буквально за полгода. Упражнения веселые и простые. Лиза

Лиза 30.09.2018

Шикарное приложение для изучения английского языка. Классные упражнения для разучивания слов. Мой словарь уже 2500 слов! Собираюсь брать премиум аккаунт. Оксана

Оксана 23.09.2018

Воспользовался услугами сервиса по изучению английского языка. Подтянул разговорный, пополнил словарный запас. Было интересно стать участником группового урока. К занятиям можно подключаться в удобное время. Программа продуманная, хорошо разработанная. По акции получил 3 курса в подарок. Советую практиковаться в комфортных условиях. Опыт колоссальный, не прогадаете. М. Гордей

М. Гордей 10.09.2018

Хорошая программа для поддержания и улучшений уже существующего уровня языка. С нуля не занималась, поэтому не могу сказать получится ли, но для расширений уже имеющихся знаний очень хорошая программа. В игровой форме пополняется словарный запас. Удобный и понятный интерфейс. Много видео, которые не только полезные, но и очень интересные. Тесты, мозговые штурмы, повторения проблемных материалов, новых слов. Пользуюсь приложением для iphone и включаю LinguaLeo, когда нахожусь в пробках или по пути на работу: и время скрасит, и пользу для языка принесет. Много бесплатного контента, платно даже пока не пользовалась. Валерия

Валерия 11.07.2017

Некоторое время пользовалась, чтобы немного потренироваться в немецком (не с нуля учила, а просто вспоминала). Интересная игровая форма, польза была. Если постоянно заниматься, думаю, поддерживать свой уровень можно. Насчет изучения с нуля не уверена. Елена

Елена 11.04.2016