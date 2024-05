Окунись в романтику морских приключений с командой таких же авантюристов. Используй в игре Sea of Conquest промокоды за май 2024 года в специальном окне и получай полезные предметы. Попробуй себя в амплуа капитана пиратов. Захватывай судна простых торговцев, сражайся с другими разбойниками за добычу, выполняй задания темных дельцов и зарабатывай славу и золото. А промокод для Sea Of Conquest позволит получить дополнительные сокровища. Улучшай свой корабль и героев, нанимай профессионалов, перевози редкие экзотические товары и копи на новые отсеки. Множество различных активностей не дадут игрокам заскучать, сезонные события разнообразны и увлекательны. Скачивай приложение на свое мобильное устройство, отправляй свой борт в Дьявольское море, и пусть удача будет на твоей стороне. А отличным подспорьем на старте станут в Sea of Conquest промо и бонус-коды.

Подробнее Скрыть