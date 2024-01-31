«Тортомастер» – онлайн-магазин для начинающих и опытных кондитеров. Здесь вы сможете заказать все необходимое для приготовления великолепных десертов: красители и ингредиенты, коврики, мешки, насадки и разнообразный инвентарь. Также на сайте представлены приспособления для пищевой печати, кухонное оборудование и многочисленные аксессуары. В продаже есть подарочные наборы и сертификаты различного номинала. Компания доставляет заказы не только по России, но и по всему миру. Принимается оплата наложенным платежом, банковской картой и электронными деньгами. Участие в дисконтной программе поможет вам экономить значительные суммы! Мы подготовили для вас список действующих акций. Воспользуйтесь промокодами на скидку «Тортомастер» за январь - февраль 2024 года в Киргизии, чтобы приобрести товары на максимально комфортных условиях! Активируйте их и совершайте выгодные покупки!

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