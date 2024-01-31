Sun – шеринг электросамокатов. Для начала аренды достаточно скачать приложение на мобильный телефон, выбрать ближайшее устройство на онлайн-карте и отсканировать код на его руле. Компания предлагает дополнительные опции, в том числе групповые поездки и возможность бронирования транспорта. Парковочные места расположены в различных уголках города. Сотрудники организации обеспечивают своевременную зарядку самокатов и оперативно отвечают на все вопросы. Для удобства пользователей предусмотрены тарифные планы с почасовой или поминутной оплатой. Благодаря многочисленным акциям ты сможешь воспользоваться услугой на особых условиях! У нас на сайте собраны все действующие промокоды Sun.rent («Сан.рент») за январь - февраль 2024 года в Киргизии. Этот список постоянно дополняется очередными доступными вариантами. Найди оптимальные предложения, активируй их и получай скидки или бонусы!

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