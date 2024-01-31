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Промокоды и купоны OneTwoTrip в Киргизии

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Отзывы покупателей

С помощью OTT всегда беру билеты, и выходит даже дешевле, чем у перевозчиков. Сомнений в надёжности сервиса нет никаких. Несколько раз уже было, что рейсы отменяли или переносили, но служба поддержки всегда помогала найти достойную замену. А с промокодами сэкономить получается ещё больше. Спасибо Промокодусу и 1-2-Трип!

  • Ангелина
  • 24.01.2019

А мне нравится OneTwoTrip! Cлужба поддержки всегда быстро реагирует (например, мне недавно помогли оперативно поменять билет на другое число), так что большое спасибо за человеческий подход! Если смотреть через сайты агрегаторы, то не всегда у них получается дешевле... А тут на помощь всегда приходят промокоды!

  • Ольга
  • 06.09.2018

Здравствуйте! Оформлял билет для своей жены, все было хорошо до момента оплаты, но в конце произошел сбой когда вводил реквизиты карты. После повторного ввода реквизитов получил билет, но при просмотре обнаружил, что дата обратного билета совпала с прямой датой. Отправил заявку на изменение правильной даты - пришел ответ на доплату за изменение даты. Позвонил оператору, тот ответил что в течении 48 часов проверят кто виноват и пришлют инструкцию если это сбой в системе. Остается верить что это подтвердят и будут свободные места на нужную дату и стоимость места не увеличиться вдвое. Или это хитрости OneTwoTrip?

  • Андрей
  • 14.06.2017

Ищу авиабилеты через удобную стороннюю программу, она предлагает несколько продавцов билетов на выбор. У OneTwoTrip стоимость билетов почти всегда низкая, иногда даже подозрительно низкая. По ссылке заходишь к ним на сайт, долго все грузится, забиваешь полные данные с загранпаспорта, система все проверяет и выдает: нет билетов или по другой цене (как и у конкурентов). Это главный минус сервиса, почему нельзя это заранее сказать до заполнения формы о пассажирах? Но все равно, у OneTwoTrip билеты одни из самых дешевых, и если удается купить билет, то это действительно экономно.

  • Анастасия
  • 18.10.2014
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