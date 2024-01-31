«Драконоборец: Великий охотник» – ролевая игра, где герой отправляется в путешествие по звездному острову, чтобы пройти испытания и открыть тайны «Книги Hoa». Выбирай класс, прокачивай обмундирование, заводи питомцев, скакунов и начинай путь навстречу приключениям! Тебя ждут встречи с другими племенами, а присоединившись к Клану Драконоборцев, ты сразишься с драконами и защитишь родную землю от разорения. Побеждая боссов, получай крутые награды и реквизит. Это поможет улучшить снаряжение для придания большей силы персонажу. Но тебя ожидают не только бои и опасности: находи вторую половинку и приглашай друзей из клана на свадьбу – окунись в героическую романтику, не отходя от монитора. Чтобы игровой процесс стал еще более захватывающим, используй действующие промокоды и подарочные бонус-коды «Драконоборец» за январь - февраль 2024 года в Киргизии, размещенные на нашем сайте. Не оставь врагам ни единого шанса на победу!

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