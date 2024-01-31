Мобильное приложение Shelter War перенесет тебя в постапокалиптический мир. Тебе предстоит поселиться в виртуальном убежище и объединить вокруг себя тех, кто выжил после масштабного потрясения! Укрепляй стены жилища, построй под землей неприступную крепость и защити свою команду от многочисленных мутантов и зомби! Прояви таланты организатора: управляй доверенными тебе ресурсами, придумывай экипировку и защищай свои границы! Тебя ждут захватывающие истории, современная графика и разнообразные занятия. Создавай альянсы, исследуй территории и наслаждайся необычными сюжетными поворотами в этой увлекательной стратегической игре! Хочешь активировать различные привилегии и бонусы от разработчиков? Обрати внимание на список действующих акций на этой странице! Изучай актуальные предложения, применяй промокоды Shelter War («Шелтер Вар») за январь - февраль 2024 года в Киргизии и получай дополнительную выгоду!

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