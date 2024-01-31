«Яндекс.Go» – сервис поиска и заказа такси. Укажи маршрут на сайте или в приложении, чтобы узнать стоимость услуги и доступные категории автомобилей! Ты сможешь выбрать экономичный вариант, транспортное средство комфорт-класса, премиальную модель авто или минивэн. Для пассажиров с детьми есть машины с различными типами удерживающих устройств. Возможна перевозка животных при соблюдении требований к их транспортировке. После подтверждения ты увидишь на экране точное время ожидания и подробную информацию о водителе, в том числе имя и рейтинг. Предусмотрены разные способы расчетов, как наличными деньгами, так и банковской картой. Интересуешься действующими акциями? У нас ты найдешь все новые промокоды и купоны «Яндекс Go: Такси KG» за январь - февраль 2024 года в Киргизии. Воспользуйся специальными предложениями, применяй их при оформлении заявки и получи солидную скидку или бонус!

Подробнее Скрыть