Point Blank – это увлекательный онлайн-шутер для тех, кто не представляет жизни без зашкаливающих эмоций и адреналина. Вам предстоит принимать участие в грандиозных боях и выполнять увлекательные квесты. Во время сражений вы будете получать баллы опыта и медали, позволяющие прокачать умения и открыть доступ к более совершенному оружию. В игре действует клановая система: вы можете получить удовольствие от отдыха с друзьями. Купоны и подарочные коды PB (ПБ) позволяют радовать себя дополнительными бонусами. Выбирайте, за какую сторону играть, и наслаждайтесь прекрасным геймплеем. Игра настолько популярна, что с 2011 года в Киргизии регулярно проходят чемпионаты. Активируйте купоны и подарочные коды Point Blank («Поинт Бланк») за январь - февраль 2024 года в Киргизии, чтобы отказаться от доната. Теперь вам доступны бонусы и секретное оружие! Промокоды «Поинт Бланк» (Point Blank) размещаются на этой странице.

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