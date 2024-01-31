Jurassic World – это мобильная игра, созданная по сюжету нашумевшего фильма «Мир Юрского периода». Вам предстоит побывать на живописном острове Нублар и принять участие в сражениях между ожившими динозаврами. Стройте современные развлекательные парки, выращивайте и создавайте уникальные виды пресмыкающихся, показывайте свое мастерство в боях! У геймеров появится возможность изменить законы природы и отправиться в путешествие с лучшими героями фильма. Вы будете регулярно получать бонусы, которые помогут быстрее добиться успехов в игре. Стилизованная лего-графика и превосходный саундтрек позволят с головой окунуться в удивительный виртуальный мир. Чтобы побаловать себя дополнительными возможностями в игре, активируйте коды Jurassic World за январь - февраль 2024 года в Киргизии. Помните, что купоны необходимо использовать в течение указанного срока. Следите за обновлениями на сайте, актуальные промокоды Jurassic World регулярно появляются на этой странице.

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