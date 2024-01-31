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Промокоды и купоны Joom в Киргизии

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Отзывы покупателей

На joom перешла от простоты. На другом сайте, известном каждому, поменяли интерфейс и теперь там не разобраться. Товаров на Joom меньше, но доставка надёжнее.

  • Лада
  • 01.11.2020

На джуме цены выше на все товары, чем на Алиэкспресс! Убедитесь сами!

  • Сергей
  • 13.02.2020

Постоянно покупаю на Джум одежду и разные приколюхи. Очень стильная одежда для детишек и по разумным ценам!!! Много всего для рукодельниц!

  • Елена
  • 11.01.2020

Часто на джуме заказываю и всегда стараюсь найти промокод, сэкономить еще больше! Хотя там и так вполне недорого, еще и доставка бесплатная!

  • Ольга
  • 16.12.2018

Отличная альтернатива другому популярному китайскому магазину. Сейчас заказываю только на Joom, потому что здесь и отзывы реальные (многие с фото), и доставка быстрее. Пока действует промокод на скидку, стараюсь оплатить все отложенные товары в «Корзине».

  • Андрей
  • 01.12.2018

В век онлайн-покупок Joom – это просто находка. Тут есть все, чего не хватает другим подобным магазинам: и бесплатная доставка, и возможность легкого возврата, и реальные отзывы. Отличный магазин!

  • Карина
  • 30.09.2018

Хорошее приложение, очень много интересного. Удобный способ заказа, чем на Али.

  • Наталья
  • 29.09.2018

Поиск удобный: есть много фильтров и категорий. Научилась пользоваться службой поддержки, и все стало еще проще. Заказывать намного удобнее, чем на том же али.

  • Аня
  • 23.09.2018

Думаю, многие сейчас на Джум заходят, чтобы купить что-то оригинальное и недорогое. Но так дешево, как на акции Черная пятница я нигде, никогда и ничего не покупала. Казалось бы – какие-то мелочи: бытовые безделушки, кухонная утварь, белье, украшения, но в итоге получается целая посылка таких милых, и главное – нужных вещей. Я распределила на все – и на новогодние подарки друзьям, и себе всего понемногу. Именно такие мелочи, да еще и по смешной цене очень поднимают настроение. Я всего-то за несколько минут получила мощную скидку и промокоды ввела. Все! Экономия потрясающая, кошелек не опустел совершенно. Счастье – оно действительно в мелочах;)

  • Наташа
  • 26.11.2017
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