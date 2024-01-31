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Купоны и промокоды Bestwatch.ru в Киргизии

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Отзывы покупателей

Насмотрела в ТРК часики DKNY, сразу купить не решилась. Потом стала искать этот магазин в интернете, чтобы показать модель сестре - нашла и в интернет-магазине они оказались на 4 тысячи дешевле по акции!! заказала и поехала выкупать в тот же ТРК но с суперскидкой! :)) Очень довольна! Продавцы приятные, общительные, ассортимент классный! За акции спасибо огромное!

  • Наталья
  • 09.11.2016

Отличный магазин часов! Профессиональный персонал и огромный выбор. Там бывают отличные акции, качество часов тоже на высоте. Покупала парню подарок - все ок)) рекомендую

  • Маргарита
  • 26.09.2016
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