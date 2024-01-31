Игра для мобильных платформ Doomsday окунет тебя в мир апокалипсиса с бесконечными ордами зомби. РПГ с элементами выживания заставит тебя сражаться за жизнь и отстраивать безопасное убежище. Прокачивай его, нанимай героев с уникальными умениями, строй эффективные стратегии против нежити и получай море удовольствия. Собирай выживших и давай им дом и работу в своем укромном уголке. Строй укрепления от врагов, выращивай еду, создавай быт своих подчиненных и совершай головокружительные вылазки за припасами и новыми жителями. Онлайн-составляющая позволяет объединяться с другими игроками в альянсы, накапливая мощь против опасных группировок. Или же соревнуйся с ними, кто дольше продержится в этом мертвом мире. Стань отличным лидером и приведи свое поселение к процветанию. Активируй подарочные коды и промокоды Doomsday («Думсдей») за январь - февраль 2024 года в Киргизии, чтобы получить дополнительные бонусы и подарки внутри игры.

Подробнее Скрыть