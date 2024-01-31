Желаешь быстро добраться до места, да еще и с ветерком? Это стало возможным с помощью промокодов для to GO KG, первого мобильного приложения для проката электросамокатов в Киргизии. Данная услуга позволяет найти ближайший самокат и за небольшую стоимость доехать до нужной местности в любое время. Компания зарекомендовала себя с 2018 года в Киргизии. Просто установи бесплатное приложение для iOS или Android и у тебя появится возможность бронирования, а удобный интерфейс выделит соответствующим цветом области, где ты сможешь легко закончить аренду. Для общей безопасности на самокатах установили автоматическое снижение скорости в опасных зонах. Кроме того, имеется расширенный функционал, позволяющий оформить страховку. Чтобы наполнить свою жизнь яркими впечатлениями от поездки, используй актуальные промокоды (promo codes) toGO за январь - февраль 2024 года в Киргизии уже сейчас! Теперь ты успеешь всегда и везде – вместе с toGO KG!

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