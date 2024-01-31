Виртуальному миру нужен предводитель, чтобы сразиться с захватчиками! Используй коды «Гардиан Тейлс» и обрети превосходство над своими соперниками, не тратя силы и деньги! Тебе предстоит бороться со свирепыми противниками за победу. Присоединяйся к другим игрокам и получи удовольствие от преодоления захватывающих препятствий! В мобильном приложении тебя ждет множество увлекательных заданий и приключений, от решения головоломок до глобальных сражений на арене. Ворочай тяжелые камни и бросай снаряды, чтобы освободить путь и обнаружить спрятанные сокровища! Собери команду из нескольких героев и прими участие в масштабных битвах в режиме реального времени! На нашем сайте собраны промокоды и коды купонов (coupon codes) Guardian Tales («Гардиан Талес») за январь - февраль 2024 года в Киргизии. Они дают право на получение выгодных преимуществ. Применяй их и активируй скидки, подарки и бонусы от разработчиков!

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