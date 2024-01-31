Evolution 2 – мобильная игра в жанре sci-fi-шутер. В обновленной версии тебя ожидает захватывающая сюжетная линия с множеством заданий! Задача пользователя – прокачивать героя капитана Блейка и его напарников и помочь им сражаться с мародерами, монстрами и роботами. Тебя ждет новая история, раскрывающая вселенную Утопии с совершенно другого ракурса. Игроки могут производить невероятное оружие, изучать новые технологии и использовать слабые стороны врага для победы в бою. Развитие базы открывает целый арсенал будущего с детальной системой прокачки. А еще пользователям доступен кооперативный режим, где есть возможность проходить миссии в команде с союзниками. Благодаря актуальным предложениям разработчика ты получишь различные преимущества! Мы собрали список всех акций, которыми можно воспользоваться уже сейчас! Он регулярно пополняется свежими новинками. Выбирай на нашем сайте подходящие коды и промокоды «Эволюция 2: битва за Утопию» за январь - февраль 2024 года в Киргизии и получай многочисленные бонусы!

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