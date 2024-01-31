E-motion – автоматизированный прокат самокатов и велосипедов. Ты сможешь активировать от одного до четырех устройств и управлять арендой с помощью удобного мобильного приложения! Чтобы пользоваться услугой, достаточно пройти быструю регистрацию и привязать банковскую карту. Заряда транспорта хватит на десятки километров или на несколько часов. Сервис работает круглосуточно. Доступны различные виды тарифов, в том числе почасовая оплата. Припарковать электросамокат или электровелосипед можно на одной из многочисленных станций. После завершения поездки ты получишь подробную информацию о времени, расстоянии и финальной стоимости. Воспользуйся специальными предложениями компании, чтобы сэкономить внушительную сумму! На нашем сайте представлены все новые промокоды Emotion (E-motion) за январь - февраль 2024 года в Киргизии. Найди оптимальный вариант, применяй его и получи скидку или бонус!

Подробнее Скрыть