В уникальном российском концепт-сторе SVMoscow клиентам предлагается оригинальная одежда, обувь и аксессуары в лучших традициях интеллектуального авангарда. На страницах онлайн-бутика представлена экстравагантная продукция ведущих дизайнеров: Maison Margiela, Vetements, Balenciaga, Kuboraum и других. Ценителей необычной парфюмерии наверняка заинтересуют редкие нишевые ароматы. Широкий ассортимент эксклюзивных и аутентичных товаров – основное преимущество компании. Стоит отметить, что магазин вошел в десятку лучших авангардных бутиков мира по версии Vogue.fr. Желаете одеваться ярко и эффектно, но смущает ценовая политика концепт-стора? При оформлении заказов в онлайн-магазине у вас есть возможность активировать секретные промокоды SVMoscow за январь - февраль 2024 года в Киргизии. Наслаждайтесь шопингом без скучных ограничений и смело экспериментируйте со стилем!

Подробнее Скрыть