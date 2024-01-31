Промокоды и купоны «Суши Вок» в Киргизии
Активные купоны и промокоды «Суши Wok» январь - февраль 2024
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Отзывы покупателей
Пиццы вкусные, особенно 4 сезона
- Виктория
- 28.04.2023
Все вкусно
- Роман
- 21.10.2022
Давно заказываем тут роллы, всегда очень вкусно!!!
- Анастасия
- 05.09.2022
Все очень вкусно! Рекомендую!
- Анна
- 27.05.2022
Давно заказываю все нравится
- Алена
- 26.04.2022
Всегда заказываем роллы в суши Wok,все всегда вовремя и вкусно!
- Наталья
- 22.04.2022
Очень вкусные ролы 😍
- Ольга
- 08.04.2022
Очень быстрая доставка ,свежие продукты ,вкусно,оперативно
- Марина
- 07.03.2022
Все время там заказываем, все очень вкусно 😋
- Евгения
- 14.02.2022
ОЧЕНЬ СВЕЖИЕ И ВКУСНЫЕ РОЛЫ
- МАХА
- 03.12.2021
все супер!! повара как всегда на высоте) сколько не заказывали всегда классно))
- катя
- 22.11.2021
и мне вкусно и по ценам хорошо
- анна
- 31.10.2021
Очень вкусные суши 🍣
- Анна
- 30.10.2021
Самые лучшие роллы😍
- Дарья
- 30.10.2021
Люблю покупать здесь суши. И вкусно, и дёшево)
- Ильсина
- 29.10.2021
Очень вкусно, но бывает доставляют не в хорошем виде
- Снежана Долгополова
- 20.08.2021
Действительно вкусно и быстро готовят, молодцы!
- Наталия
- 18.08.2021
Обожаю суши и обеды здесь) Всегда бонусом есть приятные акции, промокоды, подарки)
- Любовь
- 13.07.2021
Я полюбила суши,каждый раз пробую новые. Всем довольна.
- Петрова Татьяна Сергеевна
- 04.05.2021
Всегда заказываю эти суши ! Все вкусное и свежее
- Ирина
- 17.04.2021