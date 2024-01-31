Национальная авиакомпания Singapore Airlines выполняет преимущественно трансконтинентальные рейсы. Перевозчик заботится о максимальном комфорте пассажиров: в современных самолетах вас ждут удобные кресла, широкий выбор дополнительных услуг и развлекательных программ. У вас есть возможность приобрести билет и пройти регистрацию на рейс на официальном сайте. Кроме того, вы сможете сразу же забронировать уютный номер в гостинице и арендовать автомобиль для поездок за рубежом. Не забывайте о скидках, бонусах и других привилегиях для постоянных клиентов! Желаете воспользоваться предложением фирмы? Обязательно активируйте промокоды (promotion codes) «Сингапурские авиалинии» (Singapore Airlines) за январь - февраль 2024 года в Киргизии в указанный срок. Путешествуйте по миру с минимальными денежными затратами!

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