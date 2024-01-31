В магазине Roots Flowers представлено более 35 видов свежих цветов высшего качества, собранных профессиональными флористами. Регулярно обновляются коллекции букетов и дизайнерских решений в зависимости от сезона/повода. При желании, можно оформить индивидуальный заказ: самостоятельно выбрать состав и подарочную упаковку. В интернет-магазине всегда можно найти интересные предложения со скидками. Всем клиентам доступна прозрачная программа лояльности. Удобное оформление заказов на сайте/в приложении и современные способы оплаты. Доставка осуществляется по всей России. Жители Москвы и Санкт-Петербурга могут воспользоваться услугой бесплатно. Предусмотрен самовывоз. Чтобы процесс приобретения элегантных цветов стал еще ярче, достаточно подобрать подходящий промокод на скидку Roots Store за январь - февраль 2024 года в Киргизии на нашем сервисе и применить его при совершении покупки.

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