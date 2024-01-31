Купоны и промокоды JD.ru в Киргизии
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Отзывы покупателей
Отличный магазин, не первый раз покупаю в нем. Спокойно могу посоветовать своим друзьям, не боясь за свою репутацию. Я очень доволен JD. Удачи им в процветания.
- Pula
- 27.10.2016
Кидалово на деньги товар не присылают деньги не возвращают. ЛОХОТРОН а не магазин.
- сергей
- 30.01.2016
Неплохой магазин, но есть пока много проблем и косяков:) Немного напомнил мне общеизвестный али:) Площадка совсем новая для России, так что,надеюсь,дальше все будет лучше. В плане заказов - есть много способов оплаты,вещи пришли качественные вполне, но были большие перебои с отправлением и доставкой, до техподдержки достучаться довольно тяжело,до продавцов тоже, сроки постоянно растягиваются. В общем сервис пока хромает:)
- Fazer
- 20.12.2015
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