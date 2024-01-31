Ищете простой интерфейс для контроля над сервером? Fastpanel выполняет множество полезных задач. Вы сможете создавать сайты, управлять почтой и базами данных, отслеживать трафик и планировать будущие действия. Простая и интуитивная панель сочетает в себе функциональность и современный дизайн. Двухфакторная аутентификация гарантирует безопасность аккаунта. Право доступа к интернет-ресурсам закрепляется за разными администраторами. Среди дополнительных возможностей веб-приложения – сканирование на вирусы, почтовая служба, инструмент для борьбы со спамом и другие актуальные модули. Перед покупкой ознакомьтесь с демо-версией программы. Для оплаты лицензии на выгодных условиях применяйте промокоды Fastpanel за январь - февраль 2024 года в Киргизии из нашего каталога. Воспользуйтесь специальными предложениями от продавца и обеспечивайте себе комфортную работу без переплаты!

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