Промокоды EconomyBookings в Киргизии
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Отзывы покупателей
Здравствуйте! Не могу не оставить несколько приятных слов, в адрес компании! Больше года только в этом сервисе и арендую машины. Ни разу не одного косяка не было! Сразу огромный плюс - это цены на аренду, ни где вы такие больше не найдете! Берите у них, и будет вам счастье;)
- Алексей
- 12.05.2020
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