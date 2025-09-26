В нашей статье мы подробно рассмотрим, что такое аэрогриль, как он работает, зачем он нужен и чем отличается от других кухонных приборов. Также разберемся, что можно готовить в аэрогриле, как правильно его выбрать и какие модели считаются лучшими в 2025 году. И конечно, поделимся рейтингом самых популярных и надежных аэрогрилей для дома.

Принцип работы аэрогриля

Аэрогриль – это компактная конвекционная печь, в котором работает вентилятор для циркуляции горячего воздуха вокруг продуктов. Основные виды нагревательных элементов: ТЭН (металлический), галогенный и карбоновый. Продукты готовятся быстрее и равномернее, сохраняя полезные свойства и сочность.

Зачем нужен аэрогриль, плюсы и минусы

Аэрогриль удобен для здорового питания – еда готовится почти без масла, остается вкусной и менее калорийной.

Основные плюсы

Многофункциональность (запекание, гриль, выпечка, сушка, пар)

Большой рабочий объем (до 10-15 л)

Равномерное приготовление

Экономия времени и электроэнергии

Минусы

Не всем подходит (нужна площадь на кухне)

Время готовки чаще длиннее, чем у фритюрницы

Некоторые модели шумят

Как выбрать аэрогриль для дома

В первую очередь стоит обращать внимание на:

Мощность (1200–1700 Вт оптимально)

Объем чаши (3–10 л, для семьи из 3-4 человек достаточно 4-6 л)

Нагревательный элемент (галоген, ТЭН, инфракрасный)

Наличие программ, удобство управления

Легкость очистки и комплектность аксессуаров

Рейтинг лучших аэрогрилей 2025: живой обзор

Xiaomi Mi Smart Air Fryer 3.5L – для тех, кто ценит технологичность и компактность. Отлично подходит для небольшой семьи или одного человека. Режимами можно управлять через умный дом, мощность 1500 Вт, 6 программ — все самое нужное за умеренную цену.

Kitfort КТ-2219-1 – один из фаворитов по соотношению цена/качество. Большая чаша около 7 литров, солидная мощность до 2250 Вт и 6-8 программ. Вариант для средней семьи и тех, кто любит разнообразить меню.

Tefal Easy Fry & Grill Digital – стандарт надежности и комфорта. 1400–1550 Вт, 8 программ, антипригарная корзина, таймер до 60 минут. Выбор для тех, кто ищет простой и стабильный аэрогриль.

DEMIAND Sanders Max – мощный профессионал для дома. 2200 Вт и 9 литров объема, 12 функций, быстрый нагрев и большой список режимов. Для тех, кто хочет готовить быстро и много.

BBK AF323M и Delta Lux DE-6101 – два бюджетника, которые удивляют своей функциональностью и рейтингом от 9 до 9.2 из 10. Почти все базовые задачи решают, подходят для маленьких кухонь и ограниченного бюджета.

ГРАНДШЕФ – настоящий монстр среди аэрогрилей. 3100 Вт мощности и вместительная чаша 8 литров позволяют готовить сразу большие порции для всей семьи. Помимо стандартных режимов, в нем есть функции дегидратации, су-вид и пароварки. Стоимость соответствует уровню – дорогой, но оправданный выбор для тех, кто хочет максимум возможностей.

Выбор домашнего аэрогриля зависит от конкретных задач, размера семьи и бюджета. Все эти модели входят в топы 2025 года и отлично справляются с задачами домашней кухни – будь то вкусный шашлык или ароматная шарлотка.

Вред и польза для здоровья

Аэрогриль снижает количество потребляемого жира: для большинства блюд можно не использовать масло, но хрустящая корочка сохраняется. Готовые блюда полезнее, чем жареные во фритюре – меньше канцерогенов и калорий. Вред возможен только при частом использовании режимов с очень высокой температурой (пригорание).

Что можно готовить в аэрогриле

Запекать мясо, курицу целиком, рыбу и овощи, шампиньоны

Готовить кашу, пироги, шарлотку

Делать шашлык, блюда в фольге

Печь выпечку, булочки, пироги

Экспериментировать с запеканками и диетическими блюдами, и многое другое — всё зависит от твоей кулинарной фантазии!

Как пользоваться аэрогрилем

Продукты помещают в корзину или на решетку, выбирают режим – и запускают процесс. Для блюд в фольге просто заворачивают и выставляют время. Для каш, пирогов и выпечки лучше использовать специальные или автоматические программы.

Отличие аэрогриля от аэрофритюрницы, духовки и мультипечи

Аэрогриль и аэрофритюрница используют горячий воздух, но аэрофритюрница меньшего объема, обычно лучше для быстрых жареных блюд, а аэрогриль – более универсален.

Духовка не всегда равномерно готовит и потребляет больше энергии, иногда требуется больше времени.

Мультипечь больше подходит для тушения и варки, и никто не гарантирует хрустящую корочку, как у аэрогриля.

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