Мы заметили, что у тебя включен Adblock. Пожалуйста, выключи расширение, чтобы получить доступ ко всем возможностям сайта.
Мы используем cookies и сервис Яндекс.Метрика, чтобы сделать ваш опыт использования сайта удобным и безопасным. Пользуясь сайтом, вы принимаете эти условия. Подробнее.
  1. Промокоды
  2. Блог
  3. Как выбрать аэрогриль: лучшие модели 2025
Магазины с промокодами: выбор экспертов
Яндекс.Маркет
Яндекс.Маркет
S7 Airlines
S7 Airlines
Плати по миру
Плати по миру
Secret Kitchen
Secret Kitchen
Яндекс.Еда
Яндекс.Еда
Лемана ПРО
Лемана ПРО
Ozon
Ozon
Wildberries
Wildberries
Яндекс.Лавка
Яндекс.Лавка
Самокат
Самокат
М.Видео
М.Видео
Яндекс.Путешествия
Яндекс.Путешествия
Poizon (ДЭВУ)
Poizon (ДЭВУ)
ЮKassa
ЮKassa
Trip.com
Trip.com
Яндекс.Бизнес
Яндекс.Бизнес
Авито
Авито
МТС Юрент
МТС Юрент
Ozon Travel
Ozon Travel

Как выбрать аэрогриль: лучшие модели 2025

Павловская Екатерина
Павловская Екатерина
Эксперт по умному шопингу
Все статьи эксперта

В нашей статье мы подробно рассмотрим, что такое аэрогриль, как он работает, зачем он нужен и чем отличается от других кухонных приборов. Также разберемся, что можно готовить в аэрогриле, как правильно его выбрать и какие модели считаются лучшими в 2025 году. И конечно, поделимся рейтингом самых популярных и надежных аэрогрилей для дома.

Как выбрать аэрогриль: лучшие модели 2025

Принцип работы аэрогриля

Аэрогриль – это компактная конвекционная печь, в котором работает вентилятор для циркуляции горячего воздуха вокруг продуктов. Основные виды нагревательных элементов: ТЭН (металлический), галогенный и карбоновый. Продукты готовятся быстрее и равномернее, сохраняя полезные свойства и сочность.

Зачем нужен аэрогриль, плюсы и минусы

Аэрогриль удобен для здорового питания – еда готовится почти без масла, остается вкусной и менее калорийной.

Основные плюсы

  • Многофункциональность (запекание, гриль, выпечка, сушка, пар)
  • Большой рабочий объем (до 10-15 л)
  • Равномерное приготовление
  • Экономия времени и электроэнергии

Минусы

  • Не всем подходит (нужна площадь на кухне)
  • Время готовки чаще длиннее, чем у фритюрницы
  • Некоторые модели шумят

Как выбрать аэрогриль: лучшие модели 2025

Как выбрать аэрогриль для дома

В первую очередь стоит обращать внимание на:

  • Мощность (1200–1700 Вт оптимально)
  • Объем чаши (3–10 л, для семьи из 3-4 человек достаточно 4-6 л)
  • Нагревательный элемент (галоген, ТЭН, инфракрасный)
  • Наличие программ, удобство управления
  • Легкость очистки и комплектность аксессуаров

Рейтинг лучших аэрогрилей 2025: живой обзор

  • Xiaomi Mi Smart Air Fryer 3.5L – для тех, кто ценит технологичность и компактность. Отлично подходит для небольшой семьи или одного человека. Режимами можно управлять через умный дом, мощность 1500 Вт, 6 программ — все самое нужное за умеренную цену.
  • Kitfort КТ-2219-1 – один из фаворитов по соотношению цена/качество. Большая чаша около 7 литров, солидная мощность до 2250 Вт и 6-8 программ. Вариант для средней семьи и тех, кто любит разнообразить меню.
  • Tefal Easy Fry & Grill Digital – стандарт надежности и комфорта. 1400–1550 Вт, 8 программ, антипригарная корзина, таймер до 60 минут. Выбор для тех, кто ищет простой и стабильный аэрогриль.
  • DEMIAND Sanders Max – мощный профессионал для дома. 2200 Вт и 9 литров объема, 12 функций, быстрый нагрев и большой список режимов. Для тех, кто хочет готовить быстро и много.
  • BBK AF323M и Delta Lux DE-6101 – два бюджетника, которые удивляют своей функциональностью и рейтингом от 9 до 9.2 из 10. Почти все базовые задачи решают, подходят для маленьких кухонь и ограниченного бюджета.
  • ГРАНДШЕФ – настоящий монстр среди аэрогрилей. 3100 Вт мощности и вместительная чаша 8 литров позволяют готовить сразу большие порции для всей семьи. Помимо стандартных режимов, в нем есть функции дегидратации, су-вид и пароварки. Стоимость соответствует уровню – дорогой, но оправданный выбор для тех, кто хочет максимум возможностей.

Выбор домашнего аэрогриля зависит от конкретных задач, размера семьи и бюджета. Все эти модели входят в топы 2025 года и отлично справляются с задачами домашней кухни – будь то вкусный шашлык или ароматная шарлотка.

Вред и польза для здоровья

Аэрогриль снижает количество потребляемого жира: для большинства блюд можно не использовать масло, но хрустящая корочка сохраняется. Готовые блюда полезнее, чем жареные во фритюре – меньше канцерогенов и калорий. Вред возможен только при частом использовании режимов с очень высокой температурой (пригорание).

Что можно готовить в аэрогриле

  • Запекать мясо, курицу целиком, рыбу и овощи, шампиньоны
  • Готовить кашу, пироги, шарлотку
  • Делать шашлык, блюда в фольге
  • Печь выпечку, булочки, пироги
  • Экспериментировать с запеканками и диетическими блюдами, и многое другое — всё зависит от твоей кулинарной фантазии!

Как выбрать аэрогриль: лучшие модели 2025

Как пользоваться аэрогрилем

Продукты помещают в корзину или на решетку, выбирают режим – и запускают процесс. Для блюд в фольге просто заворачивают и выставляют время. Для каш, пирогов и выпечки лучше использовать специальные или автоматические программы.

Отличие аэрогриля от аэрофритюрницы, духовки и мультипечи

  • Аэрогриль и аэрофритюрница используют горячий воздух, но аэрофритюрница меньшего объема, обычно лучше для быстрых жареных блюд, а аэрогриль – более универсален.
  • Духовка не всегда равномерно готовит и потребляет больше энергии, иногда требуется больше времени.
  • Мультипечь больше подходит для тушения и варки, и никто не гарантирует хрустящую корочку, как у аэрогриля.

Актуальные скидки и промокоды

Для тех, кто хочет купить аэрогриль выгодно, доступны акции на бытовую технику в популярных магазинах. Сейчас действуют скидки до 40% на аэрогрили в ряде онлайн-гипермаркетов. Все рабочие промокоды и актуальные акции по аэрогрилям и другой кухонной технике можно найти на нашем сайте, где мы собираем только проверенные предложения.

Главная Войти Курсы со скидкой Игровой хаб