Переезд – непростое и затратное решение. Как уменьшить стресс от переезда и сэкономить, покупая необходимые вещи для новой квартиры? Многие компании предлагают специальные промокоды новоселам и выгодные бонусные программы. Вводи промокоды в специальное окно при оформлении онлайн-заказа и получай персональную скидку!

Как работает программа для новоселов

Акции в крупных гипермаркетах, как правило, действуют на весь ассортимент товаров в течение определенного времени с момента покупки жилья – от нескольких месяцев до полутора лет. По бонусной программе можно купить необходимые товары для обустройства новой квартиры или дома.

Специальные скидки в магазинах новоселам действуют в популярных сетях строительных и мебельных гипермаркетов. Приобретай качественные строительные и отделочные материалы, сантехнику, мебель и приятные мелочи для нового дома. Большие скидки предоставляют магазины электроники: новоселы могут купить электронику известных брендов по выгодной цене и не экономить на качестве продукции.

Какие компании участвуют в программе

В бонусной программе участвуют несколько крупных торговых сетей. Скидки действуют в магазинах:

Полный список магазинов и карты новоселов часто выдают строительные компании при покупке новой квартиры. Но принять участие в программе можно и самостоятельно.

Прежде чем отправляться за покупками, составь список необходимого. Лучше всего включить в него то, что пригодится в первые недели после переезда. Собери документы на квартиру и оформи карту новосела.

Сервис берется за ремонт с нуля, а бонусная программа «Клубная карта» помогает экономить. Для новоселов есть особое предложение: фиксированная скидка 10% на ремонтные работы.

Карту «Новосел» можно получить всего за 5 минут: предоставь на стойку информации выписку из ЕГРП на объект недвижимости со сроком не более 2х лет от даты документа. Бонусная программа распространяется не только на жилые помещения, но и на земельные участки. Не действует на товары со статусом "Низкая цена", подарочные карты, услуги по доставке.

В сети проходит выгодная акция на всю технику из каталога компании. Клиенты, купившие жилье в любое время за последний год, могут получить промокод на скидку до 50 000 рублей.

Чтобы участвовать в программе, подойди к информационной стойке любого магазина М.Видео с оригиналом договора покупки недвижимости и паспортом. Специальным предложением могут воспользоваться только участники программы лояльности M.Club, в которую можно вступить при оформлении скидки новосела.

После вступления в программу в личном кабинете появится промокод на скидку до 10 000 рублей, которым можно оплатить до 10% от общей суммы чека. Используй купоны на скидку новоселам и приобретай технику с выгодой.

Специальная программа для новоселов в гипермаркете Hoff поможет купить мебель и другие товары по выгодной цене. Всем клиентам, купившим квартиру или частный дом, компания предоставляет специальный сертификат на скидку на сумму до 50 000 рублей. Им можно воспользоваться при личном посещении магазина или при заказе товаров на официальном сайте.

Чтобы принять участие в программе для новоселов, покажи свидетельство о праве собственности жилой недвижимости. Это может быть договор купли-продажи, акт приема-передачи площади, свидетельство наследования или дарения, ордер на получение муниципальной собственности или договор аренды.

OBI предлагает специальную бонусную карту и скидки новоселам на стройматериалы. Для того чтобы оформить ее, а затем совершать выгодные покупки, нужно посетить любой гипермаркет OBI и показать документ, подтверждающий право собственности в Сервисном Центре магазина. Акция действует на всю недвижимость, купленную за последний год.

Заполни специальную анкету участника программы и получи персональную карту, привязанную к удобному мобильному приложению, в котором можно отслеживать количество бонусов. Картой можно пользоваться сразу после ее активации. Карта дает право на единовременную покупку товаров в сети гипермаркетов OBI со скидкой 10% и кешбэком 8%. Акцией можно воспользоваться в течение одного года с момента активации карты.

В гипермаркетах Лента можно найти не только свежие продукты, но и много полезных мелочей для дома. Специальная акция для новоселов поможет купить все необходимое со скидкой в 10%. Программа для новоселов работает с собственными и арендными квартирами.

Покажи документы права собственности и покупай товары в любом магазине сети дешевле. Предложение работает в течение одного года с момента регистрации недвижимости. Участвовать в акции могут все владельцы бонусной карты Ленты.

Теперь, когда ты знаешь, какие скидки для новоселов есть, ты сможешь сэкономить на переезде и выгодно приобрести строительные материалы, мебель и другие вещи для нового дома. Используй специальные промокоды и бонусные программы и снижай стоимость своих покупок!