Как накопить на квартиру

Вот бы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями: только захотел купить квартиру – тут же вынул нужную сумму из кармана и живешь в пентхаусе с видом на кремль. И все-таки наша жизнь тянется во времени, поэтому накопить на собственную квартиру – история небыстрая.

Зачастую в новую недвижимость вкладывается наследство, но это не повод на него рассчитывать. Ипотека – приемлемый вариант, если есть стабильный доход, семья и то место, из которого не хочется переезжать. Если же ты планируешь на перспективу, то тебе доступен самый выгодный вариант – накопить самостоятельно на будущую квартиру.

Чтобы радостное событие произошло как можно быстрее, мы подготовили для тебя несколько заметок, как накопить на квартиру легко.

С чего начать

Прежде всего, следует определить финансовую цель. Для этого потребуется:

определиться с желаемой площадью и типом недвижимости (первичная/вторичная);

изучить предложения на рынке;

обозначить срок, к которому хотелось бы уже иметь квартиру;

выбрать наиболее удобный вариант накопления денег.

Изучать рынок можно самостоятельно, читая сайты, блоги и журналы, или проконсультировавшись с риелторами. В каком городе и районе хотелось бы жить? Подходящая ли в этом месте инфраструктура? Где планируются новые застройки?

Сумму, которую ты определил, стоит умножить на 110-120%, потому что ты планируешь покупку в будущем, а значит придется учитывать инфляцию.

Рассмотри специальные предложения от застройщиков – это один из способов сэкономить. А также напоминаем о том, что ранние вложения всегда более выгодные: покупка квартиры в доме на этапе котлована может быть самым выгодным решением.

После определения суммы нужно составить план ее накопления.

Копить – просто

Если ты задумываешься, как накопить на квартиру без ипотеки (и можно ли это сделать вообще?), дай нам возможность познакомить тебя с методами легкого накопления.

Копить регулярно и не глядя

Ты посчитал сумму и теперь представляешь, сколько нужно откладывать в год и в месяц, чтобы в желанный срок иметь собственное жилье.

Предположим, необходимо откладывать 10% от ежемесячной зарплаты. Постарайся автоматизировать этот процесс: чтобы сумма списывалась сразу с карточки в день зарплаты. Или снимай вручную, но сразу откладывай деньги в труднодоступное место. Отслеживать продвижение к цели стоит с помощью таск-менеджера и как можно реже.

Вклады и инвестиции

Пополняемый вклад в банке – не только удобный способ хранить деньги в одном месте (с возможностью автоматически переводить сумму), но и возможность компенсировать инфляцию.

А если для ускорения накопления ты решишь заняться инвестициями, то выделяй деньги не из тех, что откладываешь на квартиру, а создай ещё одну «копилочку» – для инвестиций.

Считаем и оптимизируем расходы

Контроль расходов всегда способствует более обдуманным тратам. Воспользуйся приложениями и фиксируй расходы. Раздумывая очередным вечером над тем, как быстро накопить на квартиру, пересмотри траты за прошлые месяцы – на что ты тратил деньги? Можно ли оптимизировать затраты?

Один из способов сократить расходы – покупать дешевле. Для того, чтобы ты всегда приобретал товары по выгодной цене, мы пополняем promokodus.com актуальными предложениями.

Увеличиваем доходы

Как накопить деньги на квартиру, не ущемляя себя во всем? Имея четкую цель, легко стимулировать себя на рост дохода.

Ты можешь повысить квалификацию, развить навыки менеджера, переучиться или начать свой бизнес – это позволит, откладывая те же 10% от прибыли, копить намного быстрее.

Подработка – тоже способ увеличения дохода, но перерабатывая, рассчитывай возможности организма: здоровье – тоже важная статья расходов и накоплений. Однако подработка выручит в случае смены или отсутствия постоянной работы. При этом подработка может быть нерегулярной и даже не официальной – почаще спрашивай окружающих, чем можешь им помочь: частые небольшие платы также помогут насобирать на квартиру.

Получить помощь от государства

Многие задаются вопросом: можно ли накопить на квартиру без высоких доходов? Если ты официально трудоустроен и платишь налоги, то государство окажет тебе безвозмездную финансовую поддержку. В России действует несколько программ, позволяющих улучшить жилищные условия.

Налоговый вычет

С помощью налогового вычета можно ощутимо пополнить семейный бюджет. Добросовестным налогоплательщикам возвращается часть от налоговых платежей. Заполнив специальную форму на официальном сайте ФНС или обратившись лично в налоговую службу, ты получишь довольно приличную сумму.

Подать декларацию на налоговый вычет могут официально трудоустроенные резиденты РФ. В течение 3 лет с момента оплаты лечения или обучения можно вернуть 13% от потраченной суммы. Вычет на покупку жилья не имеет временных ограничений.

Программа «Молодая семья»

Актуальный вопрос для молодых семей: реально ли накопить на квартиру с минимальным стартовым капиталом? Рассчитывать на жилищную субсидию могут семьи, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий и имеющие постоянный доход, позволяющий совершить первоначальный взнос на покупку недвижимости.

Государство берет на себя обязательство оплатить треть стоимости жилья. Эти средства также могут быть направлены на финансирование строительства частного дома. Субсидия выделяется семьям, в которых возраст супругов не превысит 35 лет на момент ее получения. Для многодетных семей существуют льготные условия.

Материнский капитал

Семьи с детьми имеют право на получение помощи от государства. При рождении второго ребенка можно воспользоваться сертификатом на материнский капитал. Его можно направить в качестве первоначального взноса на покупку жилья или на погашение части долга по ипотечному кредиту.

Воспользовавшись материнским капиталом можно накопить на квартиру детям, так как оформление в долевую собственность на всех членов семьи является обязательным условием его получения. Дети, участвующие в этой программе, в праве после своего совершеннолетия распоряжаться имуществом на свое усмотрение.

Приверженность идее

Свое уютное гнездышко – это достойная цель, требующая долгой планомерной работы. Копить – легко, а оставаться приверженцем своей цели в меняющихся реалиях – настоящая задача.

Мы рекомендуем вдохновляться время от времени – особенно в периоды сомнений или серьезных изменений в жизни. Собери себе «доску желаний» с фотографиями квартиры, о которой мечтаешь: в каком состоянии ты хотел бы проводить вечера в ней, сколько счастья будет приносить тебе каждое утро?

Мы надеемся, что ты нашел полезные заметки для себя в этой статье.