Отечественная компания Werfstore специализируется на производстве широкого ассортимента функциональной и стильной продукции из натуральной кожи. В фирменном магазине представлены женские и мужские сумки, несессеры, органайзеры, кошельки и другие аксессуары. Бренд делает ставку на бережный подход к деталям, изготавливая практичные и долговечные кожаные изделия. Компания берет на себя полную ответственность за свои товары и предоставляет пожизненную гарантию на всю продукцию. На сайте предлагается подписка на рассылку новостей. Имеется возможность приобрести подарочные сертификаты различного номинала, а доставка доступна по всему миру. Оплатить заказ можно банковской картой и электронными деньгами, а также при получении или самовывозе. Применив промокоды и купоны на скидку «Верфь» за январь - февраль 2024 года в Армении, можно уменьшить свои расходы и порадовать себя модной новинкой!

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