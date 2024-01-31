Промокоды на скидку Warframe в Армении
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Отзывы покупателей
Отличная игруха, рубимся всем офисом. Слышал жалобы на однообразность, но мне нравится. При регистрации дали промокод, по нему можно прокачать оружие и броню. В общем, неплохая альтернатива поднадоевшим батальным играм.
- Олег Кирпичёв
- 12.02.2019
Подсели с друзьями на интересный шутер Warframe. Сражения проходят увлекательно, но без прокачки оружия, без модернизации брони сложно продвигаться и выигрывать у соперников. Если периодически открывать коды, то можно гарантированно получать бонусы типа усилителя синтеза, платины. Рекомендую попытать счастья в игре и испытать адреналиновые вспышки – реально бодрит…)
- Геннадий
- 02.09.2018
Довольно интересная игра, мне нравиться. Графика весьма симпатичная, хотя и не Battlefield, но футуристическая обстановка очень цепляет. Еще интересно то,что за основу взята наша солнечная система. Много варфреймов и оружия на любой вкус и проч.полезностей, есть кастомизация брони и оружия, есть возможность крафтинга. Квесты сами ничего, есть разнообразные ивенты. Из минусов для меня лично: порой утомляет некое однообразие локаций, комнаты и коридоры почти все одинаковые, крафтинг довольно долгий по времени. Я считаю что игра увлекательная,особенно если играете с друзьями
- Girmest
- 02.01.2016